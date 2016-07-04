Якутск, 4 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Как оборудовать Якутск общественными туалетами, что думают в исполкоме ФСБР о поездке Виктора Лебедева на Олимпиаду в Рио, где потерялась 25-летняя девушка, компенсации от «Сбербанка» и кто может помешать на выборах одномандатнику «эсеров» — в обзоре ИА REGNUM.

LisaRedfern Горные туристы

В горах Якутии потерялась девушка

25-летняя якутянка пропала в горах Кисилях Верхоянского улуса 1 июля. Об этом Якутия.Инфо сообщили родственники пропавшей. Девушка отбилась от туристической группы, в составе которой путешествовала в горах Верхоянья.

По информации родственников, служба спасения Якутии задействовала в поиске пропавшей трех сотрудников, находящихся на Ысыахе Олонхо. Также в поисках принимают участие два сотрудника Верхоянского УВД.

«В службе спасения сказали, что для привлечения дополнительных сотрудников, кинолога и выделения вертолета должно быть заявление родственников. Но после того, как я написал заявление в службу спасения и МЧС, мне передали, что руководитель спасателей отказал, так как нет людей, и бесплатно летает только первый рейс вертолета. Последующие — 400 тысяч рублей в час. МЧС пока не ответили», — сообщил один из родственников пропавшей. К поискам также привлечены экстрасенсы.

«Сбербанк» возместит ущерб от рухнувшего балконаУгрозы обрушения здания «Сбербанка», от которого 1 июля отвалилась часть обшивки и козырёк балкона, нет. Об этом корр. ИА YakutiaMedia сообщили в якутском отделении банка. Известно также, что Сбербанк готов возместить ущерб продавцу ларька и владельцам автомобилей, которые пострадали от обрушившихся на них стройматериалов. Работавший в ларьке мужчина, получил незначительные травмы, и в тот же день был выписан из больницы домой. Добавим, что по предварительным результатам осмотра экспертами установлено, что угроза обрушения здания отсутствует, есть разрешение на то, чтобы офис продолжил работу в штатном режиме. Ранее Минстрой сообщил, что административное здание было построено в 90-х годах по заказу Акционерного банка «Сир». Здание спроектировано ПКФ «Утум» (ООО АТМ «Утум»), строительные работы выполнены несколькими подрядными организациями. В 1999 году здание было выкуплено и находится в эксплуатации у ПАО «Сбербанк России». Фасадные работы по утеплению и обшивке здания выполнены в 2012 году. Над выяснением причин обрушения в настоящее время работают специалисты.

Читайте также: В Якутске балкон Сбербанка обвалился на овощной ларёк и автомобили

«Туабусы» в автобусах?

ОНФ Якутии предлагает парламенту республики законодательно закрепить нормы, выработанные ВТО — Всемирной туалетной организации. В Якутске нет общественных туалетов, и эту проблему, считают «фронтовики», нужно решать.

Как пишет ЯСИА, в качестве выходов из ситуации предлагается обязать арендаторов или собственников учреждений, использующих земельные участки для коммерческих целей, строить общественные туалеты и содержать их. Ещё одна идея — создавать «туабусы», уборные в автобусах ПАЗ. Один такой в городе уже есть, его стоимость составляет почти миллион рублей.

Задумались активисты и над пропагандой «уборных» через общественные каналы. Якутское региональное отделение туалетного общества организует конкурс для жителей республики. Будут выявлены лучшие и худшие туалеты в магазинах, школах, общественных местах.

«Финт ушами» от «ЕР»

«В хорошо воспитанных партиях принято уступать место немощным, больным и старикам», — примерно так в двух словах объяснил причины отказа «Единой России» выдвигать кандидата против Федота Тумусова на выборах Госдуму по одномандатному округу Александр Ноговицын, секретарь регионального отделения, пишет РИГ SAKHAPRESS.RU.

Информагенство полагает, что несмотря на эту уступку победа в одномандатном округе действующему депутату от «Справедливой России» может и не достаться. Помешать Федоту Тумусову может представитель «Гражданской позиции» Эрнст Берёзкин, у которого не только на 99% схожая риторика, но и общее электоральное ядро. Как, к слову, они его будут делить, в случае если Березкин тоже пойдет в Госдуму по одномандатному округу? А ведь последний очень хочет!

Региональные журналисты также полагают, что «единороссы» вполне могут сделать «финт ушами», и — формально, подчинившись решению съезда партии не выдвигать одномандатника — неформально поддержать какого-либо известного самовыдвиженца, например, авторитетного общественника. «А если еще какой-нибудь авторитетный самовыдвиженец выдвинется? Так что о гарантиях победы в одномандатном округе дважды депутата Тумусова говорить можно только гипотетически и исключительно шепотом».

Читайте также: «Единороссов» Якутии расстроил запрет выдвигать одномандатника

Кто поедет на Олимпиаду?

Решение о том, кто будет представлять сборную Россию по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 57 килограммов, по словам президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили будет принято в течение двух недель. СМИ Якутии уже поспешили объявить, что на Олимпиаду поедет представитель республики Виктор Лебедев, а не его конкурент — бурятский борец Александр Богомоев. Но, как пишет ИА SakhaNews, не всё так просто.

«Вы поймите правильно — на сегодня один весит 65 кг, а другой 64. На Олимпиаде один из них должен бороться в 57. В каком весе им давать прикидку? Обычно прикидки делают с провесом в 2−3 кг. Но что мы получим от них на Олимпийских играх? Мы их загоним», — заявил Михаил Мамиашвили.

По словам президента федерации, Александр Богомоев — далеко не идеальный кандидат в сборную. «Богомоев в весе до 57 кг не отборолся ни на одних соревнованиях, кроме чемпионата России. Он выиграл ярыгинский, где было 2 кг провеса. Ни с одним из тех, кто входит в десятку лучших в мире, он не боролся нигде и никогда. Он не поехал на Европу, потому что он физически не смог согнать вес… Богомоев не отборолся за границей ни одной встречи в этом весе. А Лебедев боролся в этом весе весь цикл, принес олимпийскую лицензию, был третьим на мире, был чемпионом Европейских игр», — напоминает Мамиашвили.

Напомним, что Виктор Лебедев после чемпионата страны вообще не собирался на Олимпиаду в Рио, считая, что его «тащили», так как соревнования проходили в Якутске. Однако тренер убедил его учесть интересы сборной и поехать на подготовку к Олимпиаде.

Читайте также: Борец Виктор Лебедев не поедет в Рио-де-Жанейро