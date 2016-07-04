Мурманск, 4 июля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Мурманской области увеличилось количество тех, кто отбывает наказание в подразделениях УФСИН. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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«По состоянию на 1 июня в подразделениях содержалось 5484 человека, что на 3,5% больше аналогичного показателя прошлого года, — сообщили в пресс-службе. — года. Увеличение численности обусловлено тем, что в течение 8 месяцев 2015 года и в январе 2016-го в Мурманскую область прибыло 755 человек из Республики Коми».

По информации ведомства, противоположная ситуация сложилась с количеством осуждённых к наказаниям без лишения свободы. «Общая численность лиц, прошедших по учету уголовно-исполнительной инспекции за истекший период, уменьшилась на 17,2% и составила 2936 подучетных, — отметили в пресс-службе. — Уменьшение произошло в связи с применением акта амнистии в 2015 году».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в результате объявленной в прошлом году амнистии из учреждений регионального УФСИН было освобождено 1321 человек. Из них 258 человек из колоний, из следственных изоляторов — 50.

Напомним, под амнистию в 2015 году попали лица, впервые совершившие преступления небольшой и средней тяжести, срок наказания по которым не превышает 5 лет лишения свободы. Среди них лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, лица, награждённые государственными наградами СССР или Российской Федерации, несовершеннолетние, женщины, имеющие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременные, за исключением тех, кто совершил преступление в отношении несовершеннолетних, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, инвалиды I и II группы, онкобольные III и IV стадии.