Ярославль, 4 июля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. С 1 июля прекращена поставка горячей воды в 10 зданий УМВД РФ по Ярославской области, расположенные в Ярославле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ТГК-2, госконтракт, заключенный с ведомством на поставку ресурса, истек, а выделенных лимитов бюджетных обязательств на оплату тепловой энергии во втором полугодии 2016 года нет.

здание УМВД России по Ярославской области

«Выделенные для УМВД лимиты на 2016 год уже израсходованы, общая задолженность составляет 465 тысяч рублей. 30 июня закончился и срок действия ранее заключенных государственных контрактов. Таким образом, у ОАО «ТГК-2» нет законных оснований для поставки тепловой энергии с 1 июля 2016 года», — сообщили в ТГК-2.

В мае теплоснабжающая организация уже обращалась к руководству МВД с предложением обеспечить необходимое финансирование. Однако вопрос остается нерешенным на сегодняшний день вопрос остался нерешенным. В региональном УМВД ситуацию не комментируют.