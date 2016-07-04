Пекин, 4 июля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Объем экспорта текстильных и швейных изделий из Китая в страны Центральной Азии и в Россию через транспортные узлы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе увеличились более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Главного таможенного управления КНР.

museumtextiles.com Китайский текстиль

Синьцзян, граничащий с 8 государствами и имеющий 29 таможенных пунктов является центром торговли одеждой, обувью и предметами первой необходимости. Около 70% экспорта китайских товаров из данного региона приходится на Кыргыстан и Казахстан, пишет «Сина Синьвэнь».

Китай уже более 20 лет является мировым лидером по производству текстиля. В 2015 г. урожай хлопка в Синьцзяне достиг отметки в 3,5 млн. тонн, что составляет около 60% от общего объема производства в КНР. К 2020 г. власти КНР планируют создать в Синьцзяне крупнейшую в мире базу по производству текстиля.