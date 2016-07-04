Москва, 4 июля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды выступила с инициативой открыть горячую линию «Экомониторинг», которая позволит следить за экологической ситуацией в городах и селах России, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Качество окружающей среды в городах и населенных пунктах — это важнейшее условие социального и экономического благополучия. Однако, несмотря на сложную экологическую обстановку, в настоящее время большое количество экологических правонарушений не фиксируются. Виновники остаются безнаказанными в связи с нехваткой штатных сотрудников экологических служб, а так же недостаточной мобильностью и оперативностью», — отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин.

По его словам, наиболее опасными формами экологических правонарушений является сжигание отходов, захламление территорий отходами производства и потребления, в том числе опасными, сброс неочищенных стоков в водоёмы, загрязнение воздушной среды котельными и другими стационарными источниками промышленных выбросов, снос и повреждение зеленых насаждений, уничтожение рекреационных зон.

Телефон горячей линии Общественной палаты 8−800−737−77−66 (звонок по России бесплатный, время работы: пн-чт с 09:00 до 18:00, пт — с 09:00 до 16:45 (мск), а также с помощью специальной формы на сайте ОП РФ.

Все обращения будут рассмотрены, а соответствующие письма комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды будет направлять в органы государственной власти и связываться с общественными организациями для ускорения решения проблем.