Магадан, 4 июля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Три договора о безвозмездном пользовании земельным участком, так называемым дальневосточным гектаром, заключило правительство Магаданской области с местными жителями, заявил в ходе брифинга глава региона Владимир Печеный, сообщает 4 июля «Колыма-информ».

Иван Шилов ИА REGNUM Гектары земли

Три свидетельства о праве безвозмездного пользования дальневосточным гектаром уже полностью оформлены, отметил губернатор области. Еще пять договоров находятся на подписании, в ближайшие дни все документы будут вручены соискателям в торжественной обстановке.

Жители Колымы обращаются с заявками о выделении им земельных участков с 1 июня 2016 года. Всего за этот период заявки поступили от 50 человек, восьмерым из них заявки одобрены, еще восьмерым было отказано, восемь заявок находятся на рассмотрении, остальные возвращены соискателям.

Пока в пользование могут быть предоставлены участки в пилотном Ольском городском округе, однако с 1 октября 2016 года жители региона смогут подать заявку на землю в любом районе области.