Токио, 4 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Японский автоконцерн Toyota активно проводит тесты новой версии своей модели Auris, в ходе которых автомобиль попал в объективы фотошпионов, сообщает портал Autolandija.ru.

netcarshow.com Toyota Auris

Судя по опубликованным ими снимкам, новинка будет обладать совершенно новым дизайном капота, фар, решетки радиатора и бампера, но в целом модель будет вписываться в концепцию дизайна прочих автомобилей марки.

Набор двигателей новинка позаимствует у модели C-HR, включая и гибридную силовую установку. Базовым двигателем для нового автомобиля будет 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью в 114 сил.

В салоне будет установлена новая развлекательная система с сенсорным экраном. Не исключено, что автомобиль получит новые кузов и фронтальную панель.

Высока вероятность того, что в основу нового хэтчбека Toyota ляжет архитектура ВНСТ, использованная в модели Prius.