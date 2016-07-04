Барнаул, 4 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Международная конференция ведущих деятелей науки о молоке «Стратегия развития и формирование концепции фундаментальных исследований, совершенствование технологии производства молочных продуктов» открылась сегодня в Барнауле.

Международная конференция ведущих деятелей науки о молоке проходит в Барнауле

Участие в ней принимают более 80-ти человек: академики, доктора наук, заслуженные деятели науки, ректоры вузов, директора отраслевых научно-исследовательских институтов, выдающиеся деятели науки регионов России и Казахстана.

Столь статусное мероприятие посвящено памяти выдающегося ученого из Алтайского края Марка Уминского. Как отмечают в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, разработанные им бактериальные закваски до сих пор широко используют в практике отечественного сыроделия. Также Уманский был автором 36 изобретений, многочисленных научных публикаций, монографий, учебников. Многое было сделано алтайским ученым и для подготовки специалистов высшей квалификации: под научным руководством Уминского успешно защитили кандидатские диссертации более 30 аспирантов.

Сегодня ученые обсудят вопросы совершенствования технологии производства молочной продукции, перспективы развития сыроделия и маслоделия в современной экономической ситуации, основные направления развития фундаментальных исследований в сыроделии, что крайне актуально для дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятий сыродельной и молочной отраслей Алтайского края.

«Представители крупнейших предприятий России, профильных вузов, ведущие специалисты научно-исследовательских организаций в области исследований молока собрались в Алтайском крае, чтобы обменяться уникальным опытом. Мы расцениваем ваш приезд как знак признания заслуг алтайской школы сыроделия, успехов края в деле развития молочного животноводства и переработки молока», — отметил на открытии губернатор Александр Карлин.

Он также напомнил, что Алтайский край занимает 3 место в стране по производству молока — ежегодно более 1,4 млн. тонн.

«Природно-климатические условия, уникальный состав трав позволяют получать молоко с высокими сыродельными показателями. Именно на Алтае, на Куяганском маслосырзаводе, в 1932 году профессор Дмитрий Гранников разработал технологию производства сыра «Советский». А всего в регионе производят более 60 наименований сыров. В прошедшем году выпущено 83,5 тысячи тонн сыра и сырных продуктов, что является лучшим результатом в стране. Каждая шестая головка сыра в России производится в Алтайском крае. В производстве сливочного масла в 2015 году достигнут исторический максимум для края — более 19 тыс. тонн», — заявил глава региона.

В ходе открытия конференции отмечалось и то что крупным достижением молокоперерабатывающих предприятий региона является организация глубокой переработки молочной сыворотки.

«Сегодня с использованием современных мембранных нанотехнологий молокопереработчики получают востребованные в других отраслях сухую молочную сыворотку и альбуминовый творог. Более 75% производимой в крае молочной продукции с длительным сроком хранения — масло, сыры, сухие молочные продукты — поставляют в другие регионы России. Весомый вклад отрасль вносит в продовольственную безопасность страны, в процессы импортозамещения, особенно в производстве сыра и сырных продуктов», — пояснили в региональном управлении пищевой и перерабатывающей промышленности.

Международная конференция в Алтайском крае продлится два дня — 4 и 5 июля. Ее участники смогут ознакомиться с опытом развития предприятий молочной промышленности Алтайского края.