Москва, 4 июля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. После снятия запрета на поездки в Турцию интерес к предложениям туроператоров превзошел все ожидания. По отзывам турагентств, в течение двух дней поступило сотни запросов. Между тем, бронируют туры реже, ссылаясь на высокие цены на путевки авиабилеты, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

caas.by Пляж. Анталья. Турция

Так, стоимость недельного тура с размещением в трехзвездочной гостинице (allinclusive) составляет в среднем 38−48 тыс. рублей на человека. Подавляющее большинство предложений операторов предполагает размещение в трехзвездочных отелях.

Ожидается, что решение о допусках чартерных рейсов будет принято в течение текущей недели. Туры на базе чартеров будут стоить дешевле в среднем на 20−30%, что, по мнению аналитиков АТОР, приведет к взрывному спросу на отдых в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. Это произошло после телефонного разговора Путина с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который принес извинения за уничтожение российского самолета Су-24 и гибель пилота.

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