Оренбург, 4 июля, 2016, 09:32 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области прокуратура направила в Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области представление об устранении нарушений, связанных с незаконным начислением взносов на капитальный ремонт. В настоящее время оно на стадии рассмотрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник прокурора города Оренбурга Максим Абакумов.

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Он отметил, что по жалобам собственников квартир в новостройках надзорное ведомство провело проверку, в ходе которой и выявлены нарушения в сфере ЖКХ. Жители возмущались необоснованным начислением взносов на капремонт, в то время как их дома в капремонте не нуждаются, поскольку новые.

Абакумов отметил, что согласно областному закону 13 декабря от 2012 года собственники квартир, находящихся в новостройках, после ввода зданий в эксплуатацию освобождаются от уплаты взноса на капремонт на пять лет. Однако, как выяснилось, жителям 114 домов взносы начислялись. Общая сумма начислений составила 5,8 млн рублей, из них оплачено 1,7 млн рублей. «Все начисления собраны незаконно», — подчеркнул помощник прокурора.

В результате генеральному директору Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Таргену Бахитову 27 июня направлено представление с требованием прекратить начисление взносов и организовать мероприятия по возврату незаконно собранных начислений.

По словам Максима Абакумова, руководство Фонда обещало 29 июня направить в систему «Город» письмо о приостановлении начислений.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM консультант горячей линии Фонда, письма от руководства о приостановке начислений отправлены. В свою очередь, в ОАО «Система «Город» подтвердили факт получения указаний и отметили, что отрабатывают их.

По данным ОАО «Система «Город», с февраля по июнь на горячую линию по вопросам, связанным с платой за капремонт жилья (основания для начисления платы, размер тарифа) поступило 2792 звонка. С начала июля зафиксировано 10 обращений.