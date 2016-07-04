Нальчик, 4 июля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Жители Кабардино-Балкарии продолжают испытывать на себе удары стихии. Очередной такой удар заставил власти республики ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Алексей Саврасов. После грозы.1880

В результате проливных дождей, которые обрушились на Кабардино-Балкарию 2 июля, резко поднялся уровень воды в реках. В зоне риска оказались берегоукрепительные сооружения в городе Нальчике, Баксанском, Урванском, Зольском и Черекском районах.

Наиболее серьезная ситуация сложилась на улице 2-й Таманской дивизии в столице региона. Здесь произошел подмыв берегоукрепительного сооружения и частичный обвал берега. Всего в городе зафиксировано около 20 подтоплений жилых домов, в отдельных многоэтажных домах произошла протечка крыш. В селении Белая Речка просел пешеходный мост. Его начнут восстанавливать, как только спадет уровень воды. Завалы практически уже расчищены, дорожному движению ничто не мешает, коммуникации, проходящие под мостом, не задеты.

В республике повсеместно ведутся работы по ликвидации последствий стихии, расчищены селевые наносы, восстановлено движение автотранспорта на всех магистралях республики. В ликвидации последствий непогоды задействованы все коммунальные службы, десятки единиц тяжелой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни мая нынешнего года в Кабардино-Балкарии уже вводился режим ЧС в связи с ситуацией, возникшей в результате проливных дождей с градом. 26 мая в столице региона Нальчике выпало такое большое количество осадков, что автомобили с трудом передвигались в бурных потоках воды, которые в некоторых местах города доставали до капота. На дорогах образовались илистые и каменистые наносы, однако полностью движение нарушено не было. Поврежден был газопровод высокого давления в пригороде Нальчика. Жители ряда многоквартирных домов оказались без газо‑ и электроснабжения. Благодаря работе экстренных служб удалось избежать жертв и разрушений.

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