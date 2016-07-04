Омск, 4 июля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В Омске дорожников обяжут заменить асфальт, уложенный с нарушением технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Ход ремонтных работ на дорогах Омска контролирует региональный Минстрой. На объектах находится специалист независимой организации «Омский СозДорНИИ», который следит за технологией и качеством ремонта дорожного полотна.

По данным облправительства, 1 июля в 5 часов утра работники СПК «ДорСтрой», укладывающие первый слой центральной полосы дороги по улице Маяковского, уложили смесь во время дождя, чтобы не возвращать машину с асфальтобетоном. Этот факт зафиксировали контролеры.

Кроме того, о недостатках в ремонте дорог в Минстрой сообщают омичи. Специалисты министерства отреагировали на жалобы, осмотрев 50-метровый «проблемный» участок: «Сейчас визуальных дефектов нет, но повышенная влажность может негативно сказаться на качестве и прочности асфальта позже, особенно при минусовых температурах. Окончательный вердикт будет вынесен по результатам лабораторных исследований вырубленных проб дорожного полотна. Причем, если в обычных случаях делается одна вырубка на 1 тыс. кв. м, то на участках с нарушениями их будет гораздо больше».

«Укладывать слои асфальта в дождь — недопустимо. В этих случаях брак неизбежен, и работы не будут приняты», — пояснил заместитель министра регионального Минстроя Александр Фрикель. По его мнению, подрядчику придется заново фрезеровать и перекладывать асфальт на контрольном участке.

Как уточнили в министерстве, некоторые виды работ можно выполнять и в дождь. Например, СПК «ДорСтрой» сейчас проводит фрезерование полотна по ул. Б. Хмельницкого.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске к юбилею города (до 20 июля) должны привести в порядок 21 дорогу. На эти цели из регионального дорожного фонда выделено 643 млн рублей. Также в текущем году будет отремонтировано еще 36 городских магистралей. Из них 28 дорожных объектов восстановят за счет средств от системы «Платон» и восемь — за счет субсидии городскому бюджету в размере 100 млн рублей. Эти работы планируют выполнить осенью.