Барнаул, 4 июля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В новом корпусе Алтайского краевого онкологического диспансера, открытие которого состоялось в августе прошлого года при участии Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, провели уже восемь операций. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Станислав Хазиев В новом корпусе Алтайского краевого онкологического диспансера

По словам заведующего оперблоком базы №1 Алтайского краевого онкологического диспансера Артака Панасьяна, проектная мощность диспансера позволяет проводить до 25−30 операций в сутки при работе в две смены.

«Операционные укомплектованы новейшим оборудованием, стоят суперсовременные операционные столы, есть новейший перекладочный стол, который позволяет перекладывать пациентов без дополнительной помощи персонала, это увеличивает поток больных и скорость подачи в операционные. Можно сказать, что мы вышли на европейский уровень, мы можем говорить с коллегами из-за рубежа на одном языке, осваивать последние современные методики, не отвлекаясь на технические сложности», — отметил Артак Панасьян.

Как отметила одна из пациенток клиники, в таких отличных условиях получать медицинскую помощь ей еще не приходилось. Современные палаты, обходительный персонал, удобные послеоперационные кровати, — все это настраивает на позитивный лад и укрепляет веру в скорейшее выздоровление.

«Это не больница — это просто чудо», — поделилась впечатлениями пациентка. По словам сотрудников клиники, у пациентов здесь другой психологический статус, обстановка не угнетает больного, а мобилизует его физические и моральные силы, что очень важно для восстановления организма и выздоровления.

Губернатор Александр Карлин, побывавший на днях в онкодиспансере, подчеркнул, что новый корпус — это не просто красивые и новые помещения, это высокие современные технологии мирового уровня.

«Чтобы новейшее оборудование работало без сбоев, проделана огромная инженерная работа. Нашим строителям еще необходимо совершенствоваться в этой области, но когда есть желание, все возможно. Новый операционно-диагностический корпус тому подтверждение», — считает губернатор.

Главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Александр Лазарев, пояснил, что несмотря на доработку проекта, это не привело к его удорожанию.

«Наш корпус на 400 коек стоит в пять раз меньше, чем аналогичный объект в Красноярске», — сообщил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ввод в эксплуатацию нового корпуса осуществляли поэтапно. Перевод отделений хирургического профиля отложили из-за неготовности операционного блока и реанимации. В мае этого года руководство регионом дало поручение обеспечить готовность хирургии и провести первые операции к 1 июля.

Напомним, на, а строительство нового лечебно-диагностического корпуса привлечено 1 млрд. 120 млн. рублей из регионального бюджета и 380 млн. рублей федеральных средств. Лечебно-диагностический корпус включает в себя стационар на 325 коек с шестью отделениями (радиологическое, отделения онкоурологии, маммологии, гинекологии, отделения комбинированных методов лечения, рентген-хирургических методов).

На первом этаже размещен диагностический блок с полученным по федеральной программе «Онкология» оборудованием: компьютерным томографом и аппаратом МРТ, цифровым рентгеновским аппаратом и маммографом. В дальнейших планах по развитию онкологической службы в крае — реконструкция корпуса старой краевой клинической больницы строительство хирургического корпуса, создание центра исследований с помощью метода позитронно-эмиссионной томографии.