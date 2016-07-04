Москва, 4 июля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Ограничения на посещение Турции российскими туристами сняты. Несмотря на недавние теракты в аэропорту Стамбула, 5% жителей России хотели бы поехать в Турцию уже в этом туристическом сезоне. 44% в Турцию в этом году не поедут, у 40% не планируется отпуск в ближайшее время, 11% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

snim.net Отдых на море

Те, кто отказывается ехать в Турцию, несмотря на снятые санкции, чаще всего (31%) признавались, что опасаются за свою безопасность («Высока вероятность терактов»). Отказываются прощать гибель русского летчика 30% опрошенных: «После инцидента с бомбардировщиком Су-24, сбитым в Сирии турецкими военно-воздушными силами, не поеду из принципа даже бесплатно» .

Каждый пятый респондент ссылался на отсутствие финансовых возможностей: «Турция — это для меня дорого». 9% считают, что лучший отдых — в своей стране («В России есть, где отдохнуть»). Столько же (9%) респондентов в принципе не рассматривают Турцию как место для отдыха: «Никогда не считала отдых в Турции интересным».

5% опрошенных любят отдыхать в других зарубежных странах. Еще 5% считают, что деньгами, привезенными российскими туристами, Турция спонсирует террористов.

Опрос проведен 1 июля 2016 года во всех федеральных округах РФ. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Опрошены 1600 респондентов.