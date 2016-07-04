Москва, 4 июля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Продолжение культовой трилогии «Матрица» снимать не планируется. Ранее российские СМИ сообщили, что идут съемки двух новых частей — четвертой и пятой — однако ссылались при этом на интервью Киану Ривза пятилетней давности.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Киану Ривз

Актер рассказал на встрече в Международной школе театрального искусства в Лондоне в 2011 году, что братья (в настоящее время — сестры) Вачовски пишут сценарий для 4 и 5 частей «Матрицы», консультируясь с режиссером Джеймсом Кэмероном.

Со своей стороны Ривз был не против вернуться к роли Нео, однако сценарий с тех пор не был завершен. Продюсер трилогии «Матрица» Джоэл Сильвер в мае 2016 года опроверг возможность съемок, заявив, что с киностудией Warner Bros. этот вопрос не обсуждался.

Ранее российская газета Daily сообщила, что о съемках продолжения трилогии Ривз заявил 1 июля 2016 года.