Москва, 4 июля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В России по состоянию на 30 июня 2016 года общий объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 146,46 млрд рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ.

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В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 93,44 млрд рублей (+25%), Сбербанк России — 53,02 млрд рублей (+18%).

Напомним, в 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 262,72 млрд рублей, в том числе Россельхозбанк — 189,92 млрд рублей, Сбербанк России — 72,8 млрд рублей.