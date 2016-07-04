Вашингтон, 4 июля, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Американский автоконцерн Tesla Motors не сможет выполнить планы поставки покупателям 90 тысяч машин в год, сообщает агентство Associated Press.

autotesla.com Tesla Motors

По данным АР, во втором квартале Tesla Motors поставила покупателям 14 370 электрокаров, то есть на 450 единиц меньше, чем в предыдущем квартале. При этом Tesla Motors обещает выпустить во втором полугодии минимум 50 тысяч машин. Но достижению запланированных объёмов поставок в 90 тыс. автомобилей в год мешают, по словам представителей компании, необходимость «экстремального наращивания выпуска» электромобилей и задержки в доставке готовых образцов.

Дополнительные сложности компании создаёт первая в истории авария электрокара Tesla Motors с автопилотом, повлекшая гибель человека.

Напомним, 7 мая в штате Флорида машина Model S врезалась в трейлер на нерегулируемом перекрестке. Водитель электрокара получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США сообщило о начале расследования причин аварии и своем намерении определить степень соответствия автопилота заявленным параметрам.