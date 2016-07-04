Владикавказ, 4 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Затяжные ливневые грозовые дожди с ветром нарушили в Северной Осетии бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения. Как сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM, накануне в отдельных населенных пунктах республики в результате стихии оказались оборванными электропровода, возникли перебои с подачей воды и газа.

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Временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Вячеслав Битаров провел экстренное совещание с членами правительства и представителями регионального управления МЧС России. «Народ обеспокоен, и тревожные сообщения продолжают постоянно поступать к нам. Наша задача — оценить складывающуюся обстановку и быстро принять соответствующие решения», — заявил руководитель региона. Он призвал как можно скорее нормализовать ситуацию, обеспечить людей всем необходимым и поддержать устойчивое функционирование всех инфраструктурных объектов.

Начальник регионального управления МЧС генерал-майор Александр Хоружий доложил о складывающейся в республике в связи с обильными дождями ситуации и обозначил проблемные моменты. По его словам, из-за резкого повышения уровня воды в реке Урсдон при въезде в город Дигора подмыты опоры моста, бетонные блоки под магистральным газопроводом. По этой причине пришлось перекрыть задвижку. В результате без газа остались местные жители. Отсутствует вода в селении Кора-Урсдон. Местные власти занимаются возобновлением ее подачи и уже организовали подвоз воды. А вот подача электроэнергии там восстановлена. Также свет уже есть и в оздоровительном лагере «Урсдон».

Кроме того, Александр Хоружий отметил, что частично поврежден мост в станице Николаевская и есть необходимость в проведении работ по берегоукрепительным сооружениям, но при этом местным жителям ничего не угрожает. Генерал отметил, что-то же самое необходимо сделать в окрестностях станицы Павлодольская Моздокского района, где потоками воды подмыта дамба и могут пострадать не менее 20 огородов местных жителей.

Вячеслав Битаров дал поручение временно исполняющему обязанности председателя республиканского правительства Таймуразу Тускаеву вместе с властями города Владикавказа и профильными ведомствами подготовить программу по реконструкции и ремонту ливневой канализации в столице Северной Осетии для ее последующего включения в планы федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Во Владикавказе стихия на продолжительное время парализовала движение транспорта.

В настоящее время коммунальные, газовые и другие службы региона оперативно продолжают восстановительные работы. Напомним, что прошедший в июне град нанес огромный ущерб жителям Северной Осетии. Во Владикавказе и населенных пунктах Пригородного района было объявлено чрезвычайное положение. Сотни домов остались без кровли. Град причинил ущерб сельхозпроизводителям республики на 28 млн рублей.