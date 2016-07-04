Москва, 4 июля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Недельный прирост по нефти Brent составил 4,56%. 4 июля в США все рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости. Активность трейдеров и объёмы торгов будут пониженными, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Учитывая, что в Норвегии удалось предотвратить забастовку работников нефтегазовой отрасли, нефть сегодня на торгах в Европе может оказаться под давлением. Так же участники рынка будут следить за новостями из Нигерии. Добыча нефти в этой стране выросла до 1,9 млн баррелей в сутки, а в следующем месяце может достичь 2,2 млн», — пояснил Антонов.

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«Сегодня от Brent ожидается консолидация в диапазоне $49,23 — $50,99. Для продолжения роста нефтяных котировок 5 июля желательно не снижаться ниже $49,95. Закрытие дня выше 50 долларов будет указывать на готовность рынка двигаться к июньскому максимуму $52,83», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть 4 июля торгуются разнонаправленно, свидетельствуют данные биржевой площадки ICE Futures Europe. По состоянию на 08:22 мск, баррель Brent торгуется по $50,41, марка прибавила в цене 0,119% от начала торгов. Нефть WTI к этому времени подешевела на 0,020% и составила $48,98 за баррель.