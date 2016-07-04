Москва, 4 июля, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно, свидетельствуют данные биржевой площадки ICE Futures Europe 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:22 мск, баррель Brent торгуется по $50,41, марка прибавила в цене 0,119% от начала торгов. Нефть WTI к этому времени подешевела на 0,020% и составила $48,98 за баррель.

Ранее 1 июля цены на нефть демонстрировали лучшую с середины мая динамику за неделю. Из-за благоприятной конъюнктуры в США уже четвертую неделю за последние пять растет количество нефтяных буровых установок.

По данным фирмы нефтяных услуг Baker Hughes, производители на этой неделе открыли 11 новых нефтяных вышек. Это самый большой рост с декабря 2015 года, что сигнализирует об окончании двухлетней стагнации в бурении.