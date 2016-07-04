Вашингтон, 4 июля, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Ученые из Гарварда и Оксфорда подсчитали время существования жизни вокруг пригодных для её возникновения звезд, сообщает портал arxiv.org

fishki.net Космос

Исследователи пришли к выводу, что срок развития жизни, возникшей вблизи звезды, напрямую зависит от продолжительности жизни этой звезды, за исключением тех случаев, когда звезда погибает под воздействием внешней разрушительной силы.

По мнению исследователей, жизнь может возникать возле звезд, вес которых колеблется в пределах от 0,0 до 3,7 массы Солнца. Стоит отметить, что вес звезды обратно пропорционален сроку существования жизни: чем легче звезда, тем дольше могут существовать живые организмы. Широко распространенные красные карлики, отличающиеся небольшим весом, могут функционировать и поддерживать вокруг себя жизнь до десяти триллионов лет.

Звезды типа нашего Солнца переживают различные этапы развития (желтый карлик, субгигант, красный гигант), а через 10 миллиардов лет превращаются в белого карлика. В любой из этих периодов звезда способна создать на близлежащих планетах неприемлемые условия для жизни.

Ученые считают, что точкой отсчета существования жизни во Вселенной надо считать период возникновения планет, а средний временной предел продолжительности жизни стабильных звезд, который составляет порядка 10 миллиардов лет, средним сроком продолжительности существования жизни во Вселенной.