Владивосток, 4 июля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В приморской бухте Соболь (Патрокл) накануне, 3 июля, состоялись первые в России соревнования по SUP сёрфингу. По олимпийской системе судьи оценивали, как профессиональных спортсменов, так и любителей. Покорять волны приехали двенадцать мужчин и шесть девушек. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал председатель приморского отделения Федерации сёрфинга Ярослав Клоков.

Фото: приморское отделение Федерации сёрфинга Соревнования по SUP сёрфингу в приморской бухте Патрокл

Как отметили организаторы Кубка Quiksilver по SUP сёрфингу, соревнования проходили по принципу «навылет». Судьи оценивали две лучшие волны, а баллы за них суммировали. Результирующая оценка за взятую волну подсчитывалась как среднее арифметическое из общих оценок.

Первое место среди мужчин занял Сергей Шубин, второе место присудили Ярославу Клокову, третье — Александру Юркину. В женском «заезде» победила Ольга Киселёва. Спортсменке уступили Марина Шефер и Оксана Грудьева.

«Когда мы созрели к проведению кубка по SUP сёрфингу, уровень наших спортсменов стал достаточно высок, и даже «старикам» было не так легко бороться с ребятами, которые катаются относительно недавно. Уверен, что дальше всё пойдет только в гору, как говорится, и с каждым годом участники нашего кубка будут всё сильнее и сильнее, а гости из западной части России смогу заранее взять билеты и разделить с нами радость этого спортивного праздника», — рассказал председатель приморского отделения Федерации сёрфинга.