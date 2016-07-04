Женева, Швейцария, 4 июля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Большой адронный коллайдер, расположенный в Швейцарии, в лаборатории физики высоких энергий Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) удивил и напугал обывателей, сообщает The Sun.

Фото: thesun.co.uk Вихрь над коллайдером

Во время проведения эксперимента, в ходе которого ученые пытались собрать вместе микрочастицы, над лабораторией цвет неба поменялся на пунцовый и образовался сильный вихрь из облаков.

Люди с богатой фантазией разглядели в нём «портал в другое измерение». Уфологи разместили в Сети видеоролик этого явления с мрачными предсказаниями последствий события.

Ученые успокаивают общественность, объясняя происхождение необычного явления.