Большая вода отступает от Алтайского края
Барнаул, 4 июля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Данные обнародованные сегодня, 4 июля, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, свидетельствуют о стабилизации паводковой обстановки к регионе.
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«Сегодня группировка Сибирского спасательного центра, работавшая на территории края (в микрорайоне Затон и в г. Камень-на-Оби) убыла в место постоянной дислокации. Представители администрации и сотрудники МЧС продолжают оказывать адресную помощь нуждающимся гражданам, проводят подворовые обходы, устраняют последствия подтоплений», — отмечают спасатели.
Незначительного роста уровня воды в Оби ожидают только в городе Камне-на-Оби. Но и там нет подтопленных приусадебных участков и жилых домов.
Гидрологическая обстановка под контролем. На территории Алтайского края на всех водных объектах гидрологическая обстановка стабильная, — отмечают спасатели.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ожидалось, что вторая волна паводка может принести немало неприятностей жителям Алтайского края: запасы снега дали основание предположить, что в регионе повторится паводок 2010 года.