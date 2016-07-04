Барнаул, 4 июля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Данные обнародованные сегодня, 4 июля, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, свидетельствуют о стабилизации паводковой обстановки к регионе.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Паводковая обстановка в Алтайском крае стабилизировалась

По состоянию на 08:00 (крск) 04.07.2016 г. уровень воды в р. Обь в районе барнаульского поселка Затон составляет 476 см (снижение за сутки минус 12 см.), частично подтоплено 110 приусадебных участков (динамика за сутки без изменений).

«Сегодня группировка Сибирского спасательного центра, работавшая на территории края (в микрорайоне Затон и в г. Камень-на-Оби) убыла в место постоянной дислокации. Представители администрации и сотрудники МЧС продолжают оказывать адресную помощь нуждающимся гражданам, проводят подворовые обходы, устраняют последствия подтоплений», — отмечают спасатели.

Незначительного роста уровня воды в Оби ожидают только в городе Камне-на-Оби. Но и там нет подтопленных приусадебных участков и жилых домов.

Гидрологическая обстановка под контролем. На территории Алтайского края на всех водных объектах гидрологическая обстановка стабильная, — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ожидалось, что вторая волна паводка может принести немало неприятностей жителям Алтайского края: запасы снега дали основание предположить, что в регионе повторится паводок 2010 года.