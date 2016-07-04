Варшава, 4 июля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Бывший президент (23 декабря 1995 г. — 23 декабря 2005 г.) Польши Александр Квасьневский призвал руководство Украины не рассчитывать на членство в НАТО, при этом Киев должен продолжать надеяться когда-нибудь в будущем войти в состав Европейского союза, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО: без Украины

Квасьневский выступал в Варшаве на мероприятии Фонда Кёрбера. В своей речи он заявил, что в ближайшие годы ЕС с большой вероятностью грозит нестабильность.

«В ближайшие три-пять лет в Европе наступит хаос», — сказал Квасьневский.

Одним из факторов хаоса польский политик назвал решение Великобритании выйти из состава ЕС. Brexit создал сложнейшую ситуацию в истории ЕС, и теперь подобные референдумы могут пройти в других странах союза.

В этой связи Квасьневский упомянул Украину, которая стремится в ЕС, поддержав намерение Киева. Что же касается членства в НАТО, об этом Киеву стоит забыть, «отказавшись от этой мечты».

Напомним, 24 июня в Конгресс США был внесён законопроект о финансовой помощи Украине на 2017 год в размере более $663 млн. В качестве поддержки также выделяется $325,608 млн.