Москва, 4 июля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. В МГИМО после инцидента с девушкой в хиджабе, которую не пустили сотрудники охраны, заявили, что вуз имеет светский статус, сообщает «Эхо Москвы».

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Вуз на протяжении семи десятилетий формировался как светский и имеет свои традиции поведения и внешнего вида.

Ранее и.о. проректора МГИМО заявил, что в учебном заведении нет никаких ограничений или запретов на ношение хиджаба. В конфликте между абитуриенткой и охранником руководство вуза разбирается, цитирует Сергея Шитькова Life.

Накануне сотрудники МГИМО не пропустили в вуз абитуриентку в хиджабе. По словам сотрудников охраны, для этого у них было внутреннее распоряжение. В Минобрнауки РФ заявили, что ограничивать доступ студентов в вуз по внешним признакам недопустимо.