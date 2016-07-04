Тбилиси, 4 июля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В ходе сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Тбилиси представители России отказались участвовать в обсуждении поправок в проект резолюции по Крыму, предложенный украинской стороной. Возглавляющий делегацию Николай Ковалев назвал проект необъективным и имеющим антироссийскую направленность, сообщают «Вести.ру».

ИА REGNUM Крымский полуостров

В проекте резолюции по Крыму, внесенном в повестку сессии ПА ОБСЕ, говорится о «пытках» и «нарушении прав человека», при этом ссылки на данные факты отсутствуют, отмечает Ковалев. Более того, в документе предлагается «немедленно принимать меры и наказывать Россию».

Франция поддержала российскую сторону, отказавшуюся обсуждать проект. Французские представители отметили, что до принятия документа нужно ознакомиться с обстановкой в Крыму.

Тем не менее, комитет, в целом настроенный против России, принял проект резолюции к рассмотрению. Документ будет рассмотрен в ходе пленарного заседания 4 июля. Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ завершится 5 июля 2016 года.