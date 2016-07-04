Париж, 4 июля, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Исландия покинула чемпионат Европы-2016, проиграв сборной Франции в матче ¼ финала со счетом 5:2. Франция вышла в полуфинал, где встретится с командой Германии.

Александр Мысякин championat.com Матч

Счет в матче на 12-й минуте открыл французский нападающий Оливье Жиру, на 20-й минуте второй гол в ворота сборной Исландии забил Поль Погба.

На 43-й минуте счет был уже 3:0 после гола полузащитника Димитри Пайета, Антуан Гризман повторил его успех через две минуты.

Исландцы ответили на 56-й минуте: гол забил нападающий Колбейнн Сигторссон. На 59-й минуте Жиру сделал счет 5:1. Последний гол поединка забил Биркир Бьярнасон на 84-й минуте.

7 июля сборная Франции встретится с Германией в Марселе на стадионе «Велодром». За день до этого пройдет первый полуфинал: в Лионе на «Стад де Лион» в стретятся команды Португалии и Уэльса.