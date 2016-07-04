Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2016, 07:08 — ИА Регнум. На Камчатке во время исследовательских работ на Курильском озере, которое считается самым глубоким пресным водоемом в регионе, ученые обнаружили две группы озерных гольцов, которые ранее не были известны науке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кроноцком заповеднике.

Григорий Маркевич kronoki.ru Курильское озеро

Ранее, как говорят специалисты резервата, у них была лишь гипотеза о существовании этих групп. Она появилась после обобщения результатов последних научных исследований глубоководной фауны озер Европы и Северной Америки. Обрабатывать собранные материалы учёные будут в лабораторных условиях после завершения полевого сезона.

«Мы взяли необходимые пробы, результаты анализов которых, возможно, подтвердят, что обнаруженные гольцы не могут скрещиваться с проходной формой, а значит, являются новым сформировавшимся видом», — сказали в заповеднике.

Голец — рыба семейства лососевых. Науке известны две ее формы — проходная, представители которой часть жизни проводят в море, и жилая или озерная. Две доселе неизвестных миру науки группы жилых гольцов ученые и обнаружили в глубинах Курильского озера.

Одна группа рыб обитает на глубине от 20 до 80 м, другая населяет глубины более 100 м. Отдельные особи попали в ловушки, установленные учеными на глубине более 220 м. Представители этих форм достаточно похожи внешне, но различаются размерами, скоростью роста, временем полового созревания и сроками нереста.

Курильское озеро находится на территории Южно-Камчатского федерального заказника. Это самый глубокий пресный водоём на полуострове Камчатка, возникший более 8 тысяч лет назад в результате мощного вулканического извержения. Максимальная глубина озера составляет 316 метров.