Магаданская область, 4 июля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. В Магаданской области коренное население попало в ситуацию, когда вопрос национальной идентичности аборигенных народов субъекта стоит особенно остро. В большинстве своём младшее и среднее поколения не знают родной язык и культуру. Традиционные формы ведения хозяйства, которые испокон веков составляли основу самобытности коренных и малочисленных народов Севера, утрачены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал старейшина областной Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Коравье.

funny-jpg.ru Оленеводство

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По мнению общественника, сложившая ситуация — это результат неверных управленческих решений прошлых лет. Традиционный уклад жизни коренных и малочисленных народов Севера нарушила коллективизации и перевод с кочевого образа жизни на оседлый. Дети начали обучаться в интернатах. Кроме того, произошёл развал государственных оленеводческих хозяйств, почти в 10 раз сократилось поголовье. Это привело к массовой безработице среди населения.

Меры поддержки, оказываемые региональными властями, показали низкую эффективность, поскольку одними социальными выплатами проблемы коренных народов решить не получается.

«Проблему необходимо решать комплексно: нельзя возрождать культуру без возрождения традиционного уклада жизни и способов ведения хозяйства. Это всё равно, что строить дом на болоте без фундамента — он непременно развалится. Так и здесь, фундаментом национальной культуры должно стать традиционное хозяйство, потом обязательно образование и сохранение языка. Невозможно обойтись без возрождения традиционных промыслов. Важным шагом должно стать наведение порядка и чёткое определение статуса родовых общин с возможным расширением их полномочий», — уверен Дмитрий Коравье.

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Общественники предлагают создавать малые, средние и крупные оленеводческие хозяйства, привлекая при этом и государственные, и частные инвестиции. Есть идея создать этнокультурный парк, возродить преподавание в школах и вузах национальных языков, истории народов Севера.

Эти проекты будут представлены на рассмотрение представителей национальных ассоциаций коренных и малочисленных народов Севера, национальных общин, а после их направят в органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье родовая кочевая община Красноармейского района «Удэге» не может полноценно осуществлять свою хозяйственную деятельность. На протяжении длительного времени чиновники не исполняют решение суда и не передают коренному малочисленному народу землю. Бездействуют и судебные приставы.