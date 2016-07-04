Якутск, 4 июля, 2016, 06:52 — ИА Регнум. Площадь пожара на территории природного парка Якутии «Ленские столбы» по данным на вечер 3 июля составляла 6,1 тысяч га. Такую информацию на лесном форуме опубликовал руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Он публикует квартальную сетку Хангаласского лесничества, где отмечен контур пожара и нанесены термоточки системы FIRMS за последние сутки.

lenskiestolby.ru Ленские столбы

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Отметим, что по данным на 3 июля ФБУ «Авиалесоохрана» в республике действовал 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 400 га (НП «Ленские столбы»)

«ФБУ «Авиалесоохрана» ошибочно учло этот пожар как пожар, действующий на землях ООПТ (в национальном парке «Ленские столбы», хотя такого национального парка не существует), а ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) — как пожар в заповеднике (хотя и заповедника там тоже нет). На самом деле, пожар действует на землях лесного фонда, хотя и имеющих особенный статус, и входящих в границы региональной ООПТ», — пояснил Алексей Ярошенко.

Действительно, в сообщении пресс-центра ГУ МЧС республике говорится, что «самолётом-амфибией Бе-200 на очаги природного пожара в заповеднике «Ленские столбы» в Хангаласском районе сброшено более 500 тонн воды».

По данным департамента по лесным отношениям республики, площадь пожара в природном парке «Ленские столбы» составляет 400 га. Ещё одно возгорание тушат в Ленском районе, его площадь 45 га.

В ликвидации пожаров работают 38 работников пожарно-химических станций ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», 63 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, 6 сотрудников парка и лесничества, 47 мобилизованных из числа местного населения, задействованы 2 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, уже третье за это лето возгорание на территории природного парка «Ленские столбы», включённого в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, было обнаружен 28 июня. Тогда площадь возгорания составляла 30 га. По данным департамента лесных отношений республики, к 1 июля размер охваченной огнём территории возрос до 250 га, в Хангаласском районе был введён режим ЧС.