Пекин, 4 июля, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Несколько тысяч китайских потребителей подписали петицию, требуя от шведского производителя мебели IKEA немедленно отозвать опасные для детей комоды. В конце июня IKEA сообщили о начале массового отзыва 29 млн комодов из США, причиной которого послужила смерть 3 детей, раздавленных мебелью.

ikea-mania.ru Комоды IKEA

«Мы требуем немедленно прекратить продажу опасных предметов мебели, которые могут причинить вред здоровью покупателям или их детям. Жители КНР, как и любой другой страны, имеют такое же право обезопасить себя, что и граждане США», — заявил представитель муниципального совета потребителей Шэньчжэня Ли Сяован.

IKEA прокомментировали ситуацию, заявив, что «комоды серии «Мальм» не подлежат отзыву в Китае, так как на территории этой страны комод продается с аксессуарами для крепления мебели к стене, что полностью исключает возможность ее опрокидывания».

В китайском представительстве IKEA подчеркнули, что все элементы мебели содержат подробные инструкции по сборке, следуя которым покупатели могут полностью обезопасить пользование мебелью IKEA, пишет «Чжунго синьвэнь».

Китайские потребители не согласны с мнением представителей мебельной компании, после сбора необходимого количества подписей граждане КНР намерены обратиться в суд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, шведская компания IKEA, владеющая сетью магазинов по продаже мебели и товаров для дома, объявила об отзыве с рынка США около 29 млн шкафов и комодов. Причина в том, что существует опасность опрокидывания этих деревянных изделий, что представляет серьезную опасность для малолетних детей