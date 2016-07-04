Москва, 4 июля, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Приостановленные на время действия антииранских экономических санкций российские поставки противовоздушных систем С-300 возобновлены с весны 2016 года. И вскоре Россия намерена отгрузить Ирану вторую партию оборонительного вооружения. Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин.

mil.ru С-300

«Мы поставили первую партию. Это полноценный комплекс и даже не один. Мы идем на то, чтобы была поставлена вторая партия. За нашими партнерами оплата соответствующих финансовых средств», — пояснил Фомин. По словам чиновника, с российской стороны все готово к отгрузке комплексов, которая будет осуществлена как только иранская сторона выполнит свои финансовые обязательства по контракту.

Контракт на поставку С-300 Ирану Российская Федерация заключила еще в 2007 году, однако его реализации тогда помещало введение международных экономических санкций в связи с опасениями, высказанными в отношении иранской ядерной программы. Россия присоединилась к антииранским санкциям и приостановила выполнения взятых на себя по контракту обязательств, в связи с чем Иран подал иск в Международный арбитражный суд.

Запрет на поставку систем С-300 был снят президентов РФ Владимиром Путиным в апреле 2016, после чего Тегеран отозвал иск, и стороны продолжили выполнения своих обязательств по контракту.