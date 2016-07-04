Пекин, 4 июля, 2016, 05:11 — ИА Регнум. Министр обороны Таиланда подтвердил, что власти страны намерены приобрести 3 китайские подводные лодки типа 041 за $1 млрд. Главными причинами приобретения именно китайских субмарин были названы конкурентные цены на готовую продукцию, возможность рассрочки на 10 лет и невысокую стоимость эксплуатации подводных кораблей.

asiawind.com Китайская подводная лодка

Как сообщили в Бангкоке, 3 лодки типа 041 будут переданы Таиланду в течение 8 лет, оплата будет поступать ежегодно 10 равными частями. Главными конкурентами китайских субмарин стали подводные лодки из Германии и Южной Кореи, однако их не выбрали из-за высокой стоимости, пишет «Чжунго цзюньван».

Таиланд станет первой страной, закупившей подводные лодки из КНР, отличающихся своей относительно дешевизной и доступным послепродажным обслуживанием.

Субмарины типа 041 являются вторым поколением дизель-электрических подводных лодок КНР. Судно, водоизмещение которого составляет около 2,25 тыс. тонн, способно развивать скорость в 22 узла. В арсенале субмарины торпеды Yu-4, Yu-6, ракеты YJ-8, а также до 36 морских мин.