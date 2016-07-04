Лондон, 4 июля, 2016, 04:20 — ИА Регнум. Европейские лидеры получат больше свободы для проведения реформ и продвижения проектов, против которых выступала Великобритания, за счет того, что Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС. С таким заявлением в воскресенье, 3 июля, выступила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, пишет Financial Times.

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Легард заявила, что комиссары Европейской комиссии много раз повторяли, что не могут реализовать тот или иной проект, потому что его бы не одобрили британцы. Поэтому теперь, после выхода Великобритании из ЕС, союз может стать сильнее, считает глава МВФ.

До этого Кристин Легард обращалась к властям Великобритании с просьбой обеспечить нерезкий переход от сложившихся отношений с ЕС к новым, которые сформируются после выхода страны из состава Европейского союза.

Стоит отметить, что многие эксперты и политики, напротив, говорят о том, что результаты британского референдума стали шоком для европейских лидеров, и теперь Евросоюз начнет ослабевать. Так, ранее ИА REGNUM сообщало о статье немецкого колумниста Хенрика Мюллера для издания Der Spiegel под названием «Шок от Brexit: Европа — посмешище мировой экономики».

По мнению автора материала, после итогов волеизъявления британского народа весь ЕС стал посмешищем для мировой политики и экономики, а европейские лидеры, находясь в оцепенении, испытывают неуверенность в политической силе Евросоюза.