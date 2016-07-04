Якутск, 4 июля, 2016, 06:05 — ИА Регнум. Якутяне жалуются на то, что власти республики не способствуют развитию туристического бренда Оймякона, самой холодной точки РФ. «Полюсу холода» нужен сайт для того, чтобы туда полились потоки туристов, полагают авторы блога oymyakon. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, они считают, что люди уже ждут, когда же увидят эти удивительные края: оймяконские горы и красоты, пейзажи, нетронутые места.

russiadiscovery.ru Полюс холода. Оймякон

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«Но как человек приедет сюда, не видя Оймякон? Где портал-посредник между потенциальным клиентом и туризмом? Почему нет элементарных туалетов для туриста, гостиниц и условий? Безграмотность властей просто не знает границ! Нулевое финансирование», — возмущены авторы поста, размещённого в якутских дневниках.

Они полагают, что сайт помог бы продвигать бренд Оймякон и реализовывать различную сувенирную продукцию. Кроме того, в блоге предлагают в свете федерального закона по инвестициям и восстановлению инфраструктуры туризма открыть горнолыжную базу в Оймяконе, заброшенную после распада СССР.

«Не нужно ждать туриста в Оймякон, он сам приедет. Но государство и власть в лице минпреда туризма и глава улуса не заинтересованы вообще в этом вопросе», — сетуют авторы поста.