Киев, 4 июля, 2016, 01:27 — ИА Регнум. В воскресенье, 3 июля, председатель Верховной рады Андрей Парубий поздравил граждан с Днем Военно-морских сил Украины. В поздравлении, опубликованном на сайте украинского парламента, политик выразил уверенность в том, что Крым будет возвращен.

Виды на Крым. Советский плакат

После того как Крым вошел в состав России, День ВМС Украины приобрел иной смысл, отметил в сообщении Парубий.

«После аннексии Крыма весной 2014 года День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приобрел новый смысл и значение», — заявил политик. Он также подчеркнул, что уверен в возврате Крыма силами украинских военно-морских баз на Черном море.

Парубий назвал Украину морской державой, которой страна всегда была и которой останется. В заключение председатель Верховной рады отметил профессионализм украинских моряков.

Призывы с украинской стороны вернуть Крым часто звучат на протяжении всего времени после того, как полуостров вошел в состав Российской Федерации в результате народного волеизъявления. Так, еще начиная с 2014 года украинские политики не раз делали подобные заявления. Например, в ноябре 2014 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман (тогда был спикером Рады) говорил, что народные депутаты должны сделать все для того, чтоб вернуть Крым в состав Украины, а значит, сделать и народ «счастливым и состоятельным».