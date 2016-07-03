Москва, 3 июля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) и Европейский союз (ЕС) после референдума о выходе Великобритании из ЕС должны продолжать сотрудничество. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью РИА Новости.

Veni Михаил Горбачёв

«Надо идти к поиску сближения, сотрудничества России с ЕС, и тогда будут легче решать вопросы вот такого порядка как тот, который сейчас возник, — сказал Горбачев. — Знаете, когда ставят вопрос серьезно и решается серьезно, ответственно, путем использования, так сказать, всех механизмов, то я, например, не могу отказать в праве народу в высказывании воли».

При этом политик добавил, что необходимо идти до конца в вопросах, которые касаются налаживания отношений и сотрудничества сторон, учитывая взаимные интересы государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход страны из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.