Красногорск, 3 июля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В Щелковском районе Подмосковья от удара молнии погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

John Fowler Удар Молнии

ЧП произошло в воскресенье, 3 июля, на берегу реки Клязьмы в посёлке Хомутово.

«Во время небольшого дождя разряд молнии попал в одного из мужчин, а также частично задел 2-х женщин и 3-летнего ребёнка, — говорится в сообщении. — От полученных электро травм мужчина скончался на месте. Женщины и ребёнок госпитализированы».

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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