В парке Нью-Йорка прогремел взрыв
Нью-Йорк, США, 3 июля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в Центральном парке прогремел взрыв. Как сообщает портал New York Daily News, в результате инцидента пострадал один человек.
Doug Kerr
Парк в Нью-Йорке
ЧП произошло на пересечении Пятой авеню и 68-й улицы. Прибывшие на место взрыва врачи «скорой» госпитализировали раненого.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию взрыва, на месте происшествия работают саперы.
Другие подробности пока неизвестны.