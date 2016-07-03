Нью-Йорк, США, 3 июля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в Центральном парке прогремел взрыв. Как сообщает портал New York Daily News, в результате инцидента пострадал один человек.

Doug Kerr Парк в Нью-Йорке

ЧП произошло на пересечении Пятой авеню и 68-й улицы. Прибывшие на место взрыва врачи «скорой» госпитализировали раненого.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию взрыва, на месте происшествия работают саперы.

Другие подробности пока неизвестны.