Москва, 3 июля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Неудачную игру сборной России на Евро-2016 во Франции необходимо забыть и двигаться дальше. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин.

Carla Arenas Футбол

«Состояние уже нормальное, достаточно было времени для отдыха, — сказал он. — Чемпионат Европы стараюсь забыть и двигаться дальше. Я сделал для себя выводы, как и каждый игрок».

При этом полузащитник отметил, что даже неудачное выступление сборной России на Евро-2016 — большой опыт для него.

«Игра в целом была не самой лучшей, не у всех все получалось, у меня в том числе, — говорит Головин. — Главное для меня — опыт, будем делать выводы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы-2016 во Франции, заняв последнее место в своей группе с одним очком. Российские футболисты сыграли вничью с командой Англии со счётом 1:1 и проиграли сборным Словакии и Уэльса со счётом 1:2 и 0:3 соответственно.