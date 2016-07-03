Вена, 3 июля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», пришел первым на очередном этапе Гран-при Австрии.

Jake Archibald Льюис Хэмилтон на болиде

Второе место занял голландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл», тройку сильнейших замкнул финский пилот Кими Райконен из «Феррари».

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят из-за технических проблем болида сошёл с дистанции в самом начале гонки.

Формула-1. Гран-при Австрии

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Кими Райконен («Феррари»)

4. Нико Росберг («Мерседес»)

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

6. Дженсон Баттон («Макларен»)

7. Ромен Грожан («Хаас»)

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

9. Валттери Боттас («Уильямс»)

10. Паскаль Верляйн («Манор»).

Читайте также: Квят сошел с трассы на Гран-при Австрии