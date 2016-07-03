Париж, 3 июля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Сегодня на Уимблдонском турнире пришлось доигрывать матчи, не сыгранные из-за дождя. Четыре российские теннисистки прошли в следующий круг.

Basheer Tome Теннисный матч

[[[flag-ru]]] Елена Веснина (Россия) — [[[flag-us]]] Юлия Босеруп (США) 2:0 (7:5 7:5)

(Россия) — Юлия Босеруп (США) 2:0 (7:5 7:5) [[[flag-ch]]] Тимеа Башински (Швейцария) — [[[flag-ru]]] Анастасия Павлюченкова (Россия) 0:2 (3:6 2:6)

Тимеа Башински (Швейцария) — (Россия) 0:2 (3:6 2:6) [[[flag-us]]] Слоун Стивенс (США) — [[[flag-ru]]] Светлана Кузнецова (Россия) 1:2 (7:6(1) 2:6 6:8)

Слоун Стивенс (США) — (Россия) 1:2 (7:6(1) 2:6 6:8) [[[flag-ru]]] Екатерина Макарова (Россия) — [[[flag-cz]]] Барбара Стрыцова (Чехия) 2:0 (6:4 6:2)

Теперь в одной восьмой Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют между собой, Анастасия Павлюченкова встретится с американкой Коко Вандевеге, а Светлана Кузнецова с другой американкой, с первым номером мировой классификации Сереной Вильямс.