На Уимблдонском теннисном турнире пришлось играть и в выходной
Париж, 3 июля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Сегодня на Уимблдонском турнире пришлось доигрывать матчи, не сыгранные из-за дождя. Четыре российские теннисистки прошли в следующий круг.
Basheer Tome
Теннисный матч
- [[[flag-ru]]]Елена Веснина (Россия) — [[[flag-us]]] Юлия Босеруп (США) 2:0 (7:5 7:5)
- [[[flag-ch]]] Тимеа Башински (Швейцария) — [[[flag-ru]]]Анастасия Павлюченкова (Россия) 0:2 (3:6 2:6)
- [[[flag-us]]] Слоун Стивенс (США) — [[[flag-ru]]]Светлана Кузнецова (Россия) 1:2 (7:6(1) 2:6 6:8)
- [[[flag-ru]]]Екатерина Макарова (Россия) — [[[flag-cz]]] Барбара Стрыцова (Чехия) 2:0 (6:4 6:2)
Теперь в одной восьмой Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют между собой, Анастасия Павлюченкова встретится с американкой Коко Вандевеге, а Светлана Кузнецова с другой американкой, с первым номером мировой классификации Сереной Вильямс.