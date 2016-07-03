Москва, 3 июля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который регулирует деятельность коллекторов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Feans Угроза со стороны коллектров

«Закон в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств», — говорится в тексте документа.

Так, коллекторам по новому закону запрещено применять физическую силу и угрожать ее применением, повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.

Кроме того, коллекторы не должны будут общаться с должниками в рабочие дни с 22:00 до 8:00, в выходные дни — с 20:00 до 9:00.

Согласно документу, звонить должнику коллектор теперь сможет не чаще 2-х раз в неделю, а проводить личные встречи — не чаще одного раза в неделю.