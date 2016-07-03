Нальчик, 3 июля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Чегемском районе Кабардино-Балкарии во время несанкционированного сплава на лодке по реке погибли 3 человека. Об этом, как передает RT, сообщил представитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС.

Seán A. O'Hara Река

«Днем в воскресенье (3 июля) поступило сообщение о том, что на реке Чегем во время несанкционированного спуска перевернулась лодка, в которой находились 6 человек, — говорится в сообщении. — Трое из них погибли, еще 3-м удалось спастись».

В настоящее время спасатели занимаются поднятием тел погибших. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.