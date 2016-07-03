Киев, 3 июля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Коллектив украинской националистической музыкальной группы OT VINTA не пропустили через польско-украинскую границу. Соответствующее решение приняли в МВД Польши после того, как власти обратили внимание на многочисленные угрозы футбольных фанатов: ультрас угрожали сжечь сцену в том случае, если не будет отменен концерт музыкантов, активно поддерживающих украинских националистов. О задержании группы на границе рассказал на своей странице в Facebook ее лидер Юрий Журавель.

http://freerutube.com Лидер группы OT VINTA Юрий Журавель. Киев, 2013

Выступить на празднике Ивана Купала в польском Перемышле украинские музыканты должны были в субботу, 2 июля, однако, отреагировав на угрозы, местные власти решили не провоцировать местных жителей и отменили участие группы OT VINTA в празднике. Тем не менее музыканты планировали отыграть концерт в столице Польши Варшаве: соответствующее приглашение поступило от организации «Объединение украинцев Польши».

Однако польские пограничники членов музыкальной команды OT VINTA на территорию страны не пустили, мотивировав свои действия приказом МВД Польши. «Кроме того, появилась угроза депортации и аннулирования 5-годовых шенгенских виз», - сообщил Журавель.

С документом польского министерства внутренних дел удалось ознакомиться представителю «Объединения украинцев Польши». «В пояснительной записке указано, что группа представляет собой угрозу для государственного строя и общественного порядка», - пояснил председатель организации Петр Тим.

Напомним, ровенская группа OT VINTA, работающая в стили рокабилли, известна своими националистическими русофобскими взглядами, что наглядно отражает творчество музыкантов. Во время «Революцiї гідності», приведшей в итоге к государственному перевороту на Украине, музыканты не раз были замечены на Майдане.