Иркутск, 3 июля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. При крушении самолета МЧС Ил-76 в Иркутской области никто не выжил. Об этом сообщил FlashSiberia источник в МЧС России.

Bob Adams Самолёт Ил-76

«Все находившиеся на борту люди погибли», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время на месте ЧП работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России (СКР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поиски самолета МЧС Ил-76, принимавшего участие в тушении лесных пожаров в Иркутской области, начались 1 июля, когда экипажа воздушного судна не вышел на связь в назначенное время.

Из-за сильного задымления в зоне поисков обнаружить обломки Ил-76 удалось лишь утром, 3 июля. Упавший самолет практически полностью сгорел — остался лишь хвост.

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