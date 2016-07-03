Санкт-Петербург, 3 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Частично, фрагментарно осмыслять историю страны — это «маразматично»; если мы хотим мыслить историю цельно, то от таких «героев», как Карл Эмиль Густав Маннергейм, необходимо избавляться. Такое мнение высказал кандидат филологических наук, доцент СПбГУ диакон Владимир Василик, выступая сегодня, 3 июля, в Петербурге на конференции «Город против памятной доски Маннергейму», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sa-kuva Генерал Эрфурт и Карл Маннергейм

Прежде всего, говоря о фигуре Карла Эмиля Густава Маннергейма, стоит помнить, что в 1942 году он получил награду лично из рук Адольфа Гитлера, подчеркнул диакон.

Маннергейм как главнокомандующий финских войск несет ответственность за все преступления, совершенные его армией. Докладчик напомнил о «выборгской резне» — массовом убийстве русскоговорящих жителей Выборга, в том числе детей, женщин и стариков. Белофинский террор, к которому причастен финский военный, по масштабу значительно превзошел террор красный, отметил Владимир Василик. Так, по его данным, жертвами красных стало 1472 человека, жертвами белых — более 11 тысяч человек. Еще 10 тысяч человек погибло в финских концентрационных лагерях, в том числе на территории Карелии.

Позже, во время Великой Отечественной войны финские солдаты убивали раненых красноармейцев, жгли деревни, где остались преимущественно одни женщины, чему есть документальные свидетельства, отметил историк. «Нежная» же «любовь» Карла Густава Маннергейма к бывшему Санкт-Петербургу — это «сказочки», которые, по словам Владимира Василика, рассказывает, в том числе и писатель Даниил Гранин. Летом 1941 года, в самом начале войны, в Финский залив финские самолеты сбрасывали мины, заранее блокируя подступы к городу. Улицы Ленинграда обстреливались фрагментарно не потому, что Маннергейм хотел сохранить город, а потому, что у финнов не было достаточно дальнобойной артиллерии. Война пришла в Советский Союз и с Севера, резюмировал историк.

То, что в 1944 году Финляндия капитулировала, и соответствующие документы подписывал Карл Маннергейм лично, также не делает ему чести, уверен диакон Василик. «То, что в 1944 он спрыгнул с подножки поезда, летящего в пропасть, — не более чем шкурнические интересы, — заявил докладчик. — За это памятники не ставят».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Петербурге на здании Военного (инженерно-технического) института Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева по адресу Захарьевская, 22 была торжественно открыта мемориальная доска финскому военному деятелю Карлу Густаву Эмилю Маннергейму. В церемонии принимали участие руководитель аппарата президента Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский.

В конференции «Город против памятной доски Маннергейму» принимают участие историки, общественные деятели из Петербурга и Карелии, мероприятие организовано общественным движением «Суть времени».