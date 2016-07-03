Калуга, 3 июля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Десять музыкальных коллективов из Калуги, Обнинска и Тулы встретились в эти выходные дни на фестивальной площадке «Ильинские пруды» окрестностях деревни Ильинка, чтобы побороться за звание лучшей рок-группы 2016 года, сообщает 3 июля корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы фестиваля «ЗубрежжЪ» Выступает специальный гость калужского рок-фестиваля «ЗубрежжЪ» певица МАРА

По информации организаторов рок-фестиваля, часть средств, вырученных от продажи билетов, оргкомитет направит в национальный парк «Угра» на покупку ошейников со спутниковым слежением для зубров. Именно этой благотворительной акцией и обусловлено название рок-фестиваля — «ЗубрежжЪ».

По словам директора национального парка «Угра» Людмилы Ждановой, такого рода ошейники необходимы для слежения за миграцией зубров, контроля поголовья и своевременной помощи животным, если это потребуется.

Выступление каждой рок-команды оценивали как профессиональное жюри, так и зрители. Победители получат право сольного концерта в Калуге, на новой летней площадке Калужской областной филармонии. Команды, занявшие второе и третье места, получат специальные призы — сертификаты на покупку музыкальных инструментов. Хедлайнером фестиваля выступила певица Мара.

Для многочисленных гостей были подготовлены сюрпризы: от клубов автолюбителей и байкеров, фаер-шоу, скалолазный центр, детская и волейбольная площадки, ночной кинопоказ, конкурсы и розыгрыши.