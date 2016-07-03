Москва, 3 июля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. 12-летний мальчик пострадал от удара молнии в Москве. Как сообщает Life.ru, ЧП произошло неподалеку от «Панда-парка», когда ребенок разговаривал по мобильному телефону.

David Молния

«Электрический разряд попал в 12-летнего мальчика на глазах его отца и 2-х младших братьев во время прогулки», — говорится в сообщении.

В настоящий момент подростку оказывают первую медпомощь сотрудники «скорой помощи».

При этом известно, что пострадавший молодой человек находится в сознании и отвечает на все вопросы медиков.